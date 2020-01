Sole o neve in ITALIA? Entriamo nel vivo dell’ INVERNO, ecco le ultime previsioni METEO

Sole in Italia salvo qualche nebbia o nube bassa

Il 2020 iniziato sotto la protezione dell’Anticiclone ben espanso sull’ Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo potrebbe proseguire sulla stessa linea di tendenza meteo per ancora diversi giorni. Quella di oggi sarà infatti l’ennesima giornata all’insegna del bel tempo in gran parte dell’Italia. Attenzione tuttavia alle nebbie in pianura Padana anche persistenti per tutto l’arco della giornata specie lungo il corso del fiume Po tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Gelate diffuse al primo mattino

Temperature tipicamente invernali in questo periodo con gelate diffuse al primo mattino in pianura Padana dove troviamo anche delle nebbie persistenti e sulle valli interne del centro con punte fino a -5°c in città. La giornata odierna inizia con il sole prevalente in tutta Italia e con condizioni meteo asciutte e proseguirà senza cambiamenti sostanziali. Anche il weekend trascorrerà con cieli per lo più sereni e con clima freddo di notte e al primo mattino.

Inverno più incisivo dalla fine del mese di Gennaio

Con il vortice polare ancora piuttosto compatto nei prossimi giorni le condizioni meteo in Italia potrebbero restare stabili con l’Anticiclone ancora dominante. Anche con le ultime conferme da parte dei principali modelli meteo notiamo che l’ Italia potrebbe essere solo lambita dalle perturbazioni nord-atlantiche durante tutta la prossima settimana mentre a inizio della terza e ultima decade del mese di Gennaio qualcosa potrebbe cambiare sensibilmente con l’Anticiclone in graduale ritirata e con perturbazioni in arrivo cariche di piogge e neve a quote basse in Italia.