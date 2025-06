Meteo Roma – Ultima settimana di giugno pienamente estiva con giornate soleggiate ed anche caldo intenso

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico sul Mediterraneo mediamente livellato attorno ai 1015 hPa determina condizioni meteo estive sull’Italia. La goccia fredda che nella giornata di ieri ha portato instabilità sulle regioni centrali, ha oramai raggiunto il meridione e si sta allontanando verso sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, lunedì 23 giugno

Giornata di lunedì 23 giugno che vedrà condizioni meteo diffusamente stabili sul Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi nel corso del mattino, grazie ad un nuovo aumento del campo barico. Nel corso delle ore pomeridiane situazione meteo invariata con diffusa stabilità e sole prevalente sulla Capitale. Nuvolosità in sviluppo sui rilievi ma senza fenomeni di rilievo associati. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature estive su Roma e comprese tra i +21/+23°C della notte ed i +32/+34°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani martedì 24 giugno non vedrà particolari variazioni delle condizioni meteo su Roma e sul Lazio. Tempo stabile e asciutto su tutto il Lazio al mattino con sole prevalente ed anche al pomeriggio attesi cieli per lo più soleggiati su tutta la regione. In serata e nella notte non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni ovunque. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +31/+33°C del pomeriggio.

Settimana estiva sul Lazio

Alta pressione che riuscirà a proteggere gran parte d’Italia nel corso di questa ultima settimana di giugno. Giornate attese nel complesso soleggiate su Roma seppur con qualche addensamento di passaggio nel corso delle ore pomeridiane. Bel tempo anche lungo le coste, mentre non sarà escluso qualche piovasco pomeridiano sui settori interni del Lazio. Temperature estive con valori massimi che oscilleranno attorno ai +32/+33°C ed in aumento verso il weekend fin verso i +34/+35°C.

