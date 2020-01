ATTENZIONE al VORTICE POLARE in chiusura, cosa sta succedendo all’INVERNO? Tutto quello che c’è da sapere

Irruzione fredda in Italia, qualche nevicata al di sopra 700/1000 metri sul versante adriatico e Appennino meridionale

In queste ore l’Italia sta venendo interessata dalla terza irruzione fredda della stagione, che risulta però se vogliamo la più “mite” tra queste. In effetti sta apportando qualche nevicata al di sopra degli 800/1000 metri sul medio-basso versante adriatico, mentre la quota neve si attesta a quote leggermente inferiori sulla dorsale appenninica meridionale. Nettamente più fresco su tutta Italia, nonostante il nord sia rimasto un po’ ai margini di questa irruzione.

Fin ora un episodio di neve al piano al nord e uno a bassa quota sul medio-basso versante adriatico

Fin ora la stagione invernale come scritto anche in precedenza ha portato in Italia tre irruzioni fredde. Una di queste ha portato la neve fino in pianura sulle regioni settentrionali verso metà dicembre, mentre la seconda, quella arrivata sul finire di dicembre, ha causato nevicate a quote di bassa collina sulle regioni del medio-basso versante adriatico e zone interne del sud Italia. Un inverno sicuramente migliore di alcuni non inverni degli ultimi anni sulla nostra Penisola, se non fosse che a parte queste tre irruzioni, essa è stata sempre avvolta dalla coltre anticiclonica.

Come sarà il proseguo invernale?

Ci lanciamo dunque ora in una tendenza a lungo termine che riguarda in particolare tutta la stagione invernale da qui al termine della stessa. Purtroppo dagli indici di teleconnessione e quelli stratosferici a nostra disposizione non trapelano notizie incoraggianti per il proseguo invernale. In effetti per i prossimi giorni è previsto uno stratcooling del vortice polare che lo rafforzerà a tal punto da innalzare la corrente a getto.