Nonostante la primavera inoltrata, il 17 aprile 1991 fu una giornata storica: un vero e proprio blizzard imbiancò tutta la Pianura Padana.

BLIZZARD al Nord Italia: 27 anni fa veniva imbiancata la Pianura Padana ad aprile – 16 aprile 2018 – Domani ricorre il 27esimo anniversario di una giornata storica, con l’inverno che ripiombò in maniera repentina sul Nord Italia: condizioni di vero e proprio blizzard non si presentarono solo sulle Alpi ma la neve arrivò fin su tutta la Pianura Padana. Il 17 aprile 1991 infatti, una nevicata fuori stagione riportò l’inverno a Milano, Torino, Cuneo e Bologna spingendosi addirittura fino al litorale veneto. Gli accumuli furono variabili da zona a zona, con oltre 30 centimetri di neve caduti nel basso Piemonte ma anche circa 20 centimetri tra Bologna, Modena e Reggio Emilia. Questa neve di aprile fu la diretta conseguenza della discesca di aria artica dal Polo, la quale fece crollare fino anche sotto lo zero le temperature su tutta la Pianura Padana, creando le condizioni per questo incredibile blizzard fuori stagione. I primi temporali iniziarono a insistere al Nord Italia già durante la mattinata del 17 aprile 1991 con la rapida formazione di un minimo ciclonico sull’alto Mar Tirreno: questi si trasformarono in rovesci nevosi già durante il primo pomeriggio grazie ad un drastico calo termico. A Milano per esempio la neve cadde il 17 aprile tra le 17.30 e le 20, registrando fino a 5 centimetri di manto, attaccando nonostante le precipitazioni che avessero caratterizzato tutta la giornata. A Torino invece gli accumuli arrivarono quasi a 10 centimetri mentre la neve arrivò fino al litorale veneto imbiancando anche Venezia. […]