Blocco traffico Torino e Milano giovedì 16 gennaio 2020: orari, info, comuni interessati e auto che non possono circolare

É giunta al termine l’allerta smog nella città di Torino e in altri comuni del Piemonte: giovedì 16 gennaio 2020 è prevista l’ultima giornata di blocco traffico (di livello 2) per ridurre il livello di inquinamento nell’aria. Il blocco del traffico a Torino, in vigore dal 13 gennaio scorso, riguarda tutti i veicoli benzina, gpl e metano Euro 0 e Diesel Euro 0 ed Euro 1 per tutte le 24 ore. Per quanto concerne le vetture Diesel Euro 2 ed Euro 3, blocco dei veicoli adibiti al trasporto persone dalle 8 alle 19. Mentre il blocco dei veicoli adibiti al trasporto merci dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 8:30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per quanto riguarda le giornate di sabato e festivi.

Blocco traffico Torino 16 gennaio 2020: tutti i comuni interessati

Le limitazioni riguarderanno anche altri comuni della provincia di Torino. Si tratta, oltre al capoluogo, anche delle città di Beinasco, Borgaro Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Venaria. Inoltre, da martedi 14 gennaio e fino a giovedi 16 gennaio le limitazioni riguarderanno anche i comuni di Carmagnola, Chieri, Rivalta di Torino e Vinovo.

Blocco traffico Milano 16 gennaio 2020: i dettagli dello stop

E c’è anche Milano tra le città “toccate” dal blocco del traffico: è al momento in vigore, come riporta MilanoToday.it, il divieto di circolazione dalle ore 8:30 alle 18:30 per i veicoli diesel adibiti al trasporto di persone fino a Euro 4 e trasporto merci fino a Euro 3, trasporto merci euro 4 diesel dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì alla domenica, festivi inclusi. Il blocco traffico è attivo fino a nuovo ordine delle autorità meneghine, che tiene d’occhio i valori di inquinamento nell’aria della città. E a Milano le misure non riguardano solo il blocco del traffico: l’ordinanza, prosegue MilanoToday.it, prevede il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con prestazioni energetiche e ambientale non in grado di rispettare i valori previsti per la classe 4 stelle.