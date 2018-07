Temperature in ulteriore aumento, con il caldo che si farà sentire soprattutto al Sud Italia: attese punte fino a +40°C.

CALDO: estate piena con temperature che sfioreranno i +40°C specie al Sud – 20 luglio 2018 – Nonostante l’anticiclone che in questi giorni ha portato sempre più sole e sempre più caldo sull’Italia sia destinato a cedere sotto l’impulso di una saccatura atlantica, durante il weekend continuerà a rimanere protagonista Sud. Se infatti le temperature tenderanno a calare prima al Nord e poi anche al Centro, al Sud Italia il caldo raggiungerà il suo picco proprio nel fine settimana, con le colonnine di mercurio che schizzeranno fino anche a +40°C. Le temperature si porteranno anche 5/6°C sopra le medie, con le zone più calde che saranno quelle interne di Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. In particolare sabato 21 sono attese temperature fino a +37/38°C su Sardegna, Sicilia e Puglia settentrionale, mentre su Basilicata e Calabria si raggiungeranno comunque i +36°C. +34/35°C anche sul versante Adriatico, dalla Romagna al Molise. Domenica 22 invece le temperature tenderanno a calare sulla Sardegna mentre sulle altre regioni del Sud Italia il caldo raggiungerà il suo picco: attesi fino a +38/39°C sulle zone interne dalla Puglia fino alla Sicilia e non si escludono punte localmente fino a +40°C. […]