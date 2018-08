Caldo: temperature che nelle prossime ore su tutte queste zone sfioreranno i 40 gradi. Le aree più a rischio

Caldo: temperature che nelle prossime ore su tutte queste zone sfioreranno i 40 gradi – Italia interessata da diffuso soleggiamento e temperature elevate, che stanno raggiungendo l’apice proprio in queste ore. Bisogna dire però che il sole non sarà sempre presente, poichè nel pomeriggio sarà facile assistere allo sviluppo di celle temporalesche, anche cattive, in modo particolare lungo le zone interne della penisola. Nonostante i temporali, stiamo raggiungendo valori di temperatura notevoli, con picchi fino a 40 gradi. Dove i valori più elevati? Sulle pianure emiliane sicuramente, dove si toccheranno i 38-39 gradi con punte di 40, specie in città come Bologna, Modena, Parma, Ferrara, ma anche in Toscana (dove non pioverà), sia oggi che domani, specie fiorentino e aretino.Valori sui 35-36 gradi sul resto del nord e del centro con punte fino a 38-39 tra Lazio e Campania. […]