Meteo – Prossima settimana nel complesso stabile ma con qualche temporale in più? Ecco la tendenza

Tra stabilità e qualche pioggia sulla Sardegna

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Mentre un campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa con massimi al suolo fino a 1025 hPa porta condizioni meteo per lo più stabili in Italia, un goccia fredda è in risalita sul Mar delle Baleari e una saccatura atlantica è in allungamento verso la Penisola Iberica. Questo porterà nuvolosità in transito durante la giornata odierna sulle Isole Maggiori ed anche qualche pioggia sulla Sardegna. Temperature in lieve rialzo su valori leggermente sopra media.

Piogge e temporali domani in estensione sulla Sicilia

Nel corso della giornata di domani la saccatura si sarà oramai isolata, assorbendo anche la goccia fredda e la circolazione depressionaria si muoverà tra Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Correnti umide e instabili in intensificazione sul Mediterraneo centro-occidentale, portando tempo instabile su Sardegna e Sicilia con piogge sparse ed anche qualche temporale. Ancora stabile sul resto d’Italia tra cieli soleggiati, qualche velatura, e nubi bassi su Pianura Padana e settori adriatici.

Maggiore instabilità nel weekend

Nel corso del weekend la circolazione depressionaria risulterà stazionaria ed in graduale riassorbimento, ma i massimi di pressione del campo altopressorio si sposteranno più ad est sull’Europa orientale, lasciando il Mediterraneo centrale più scoperto. Giornata di sabato che vedrà infatti piogge in arrivo anche su Calabria, Campania e Basilicata. Nella giornata di domenica invece il tempo sarà maggiormente influenzato da infiltrazioni di aria fresca in quota, con tempo più stabile al mattino e temporali pomeridiani nelle zone interne soprattutto del Centro-Sud.

Alta pressione influente almeno fino a metà mese

L’evoluzione sinottica per la prossima settimana è ancora incerta vista la distanza temporale, ma stando agli ultimi aggiornamenti dei principali modelli non sembrerebbe arrivare nessun peggioramento organizzato sul mediterraneo centrale. I massimi dell’alta pressione si muoveranno sui settori orientali del continente, ma il campo di alta pressione continuerà in parte a proteggere anche l’Italia. Le perturbazione atlantiche rimarranno infatti più ad ovest, spesso in affondo sulla Penisola Iberica. Attesa dunque una settimana nel complesso stabile e mite, anche se non mancheranno dei disturbi e con la possibilità di temporali pomeridiani a causa di infiltrazioni fresche in quota. da metà metà mese sembrerebbe invece prendere il via una fase più dinamica, ma qui l’incertezza risulta ancora più elevata e dunque inutile andare oltre.

