Capodanno 2020 all’insegna del bel tempo a TORINO, ecco tutti i dettagli METEO

Sole e bel tempo in Italia per la notte di San Silvestro

Sull’Italia si avvertono gli effetti dell’Anticiclone delle Azzorre giunto negli ultimi giorni in Europa. Sole da nord a sud in queste ore eccetto in Sicilia dove la neve ha raggiunto persino la città di Ragusa con paesaggi tipicamente invernali. Anche sulla città di Torino tuttavia troviamo giornate soleggiate durante queste vacanze di Natale. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per domani, 1 Gennaio 2020

Bel tempo sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana specie lungo il corso del fiume Po. Prevalentemente sereno nel corso del pomeriggio e in serata salvo riduzioni della visibilità in pianura Padana per nebbie o nubi basse. Altra giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni del Centro tempo con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte poche nubi in transito e sempre con tempo asciutto. Tempo in prevalenza stabile al mattino al Sud con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Da segnalare solo locali piogge sui settori settentrionali della Sicilia. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite. Temperature in aumento su tutto il Paese.

Clima freddo in Italia di notte e al primo mattino

Correnti piuttosto fredde da nord-est hanno raggiunto buona parte dell’Italia negli ultimi giorni dove le temperature sono calate sensibilmente anche al di sotto della climatologia di riferimento specie sulle regioni meridionali. Ora è il gelo a mettere soggezione con le temperature sotto lo zero anche nella notte di San Silvestro. Nei prossimi giorni tuttavia avremo un aumento delle temperature su tutto il Paese e sempre bel tempo con cieli sereni da nord a sud.