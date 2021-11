Digitale Terrestre, è stata comunicata la nuova numerazione dei canali: ecco come sarà

Digitale terrestre, in arrivo ulteriori novità sulla numerazione dei canali

L’evoluzione del Digitale Terrestre va avanti senza sosta, con l’inserimento di novità sulle quali i cittadini devono essere informati a dovere. Le modifiche sono ormai a cadenza settimanale e il rischio di restare indietro è sempre dietro l’angolo. In ogni caso, alcuni canali hanno cambiato la loro numerazione, con diversi elementi da tenere a mente per una corretta visione del piccolo schermo. Prima di tutto, bisogna tenere in massima considerazione lo switch off al DVB-T2, con il conseguente aggiornamento degli standard del Digitale Terrestre.

Il 15 novembre è la data da segnare sul calendario

La procedura è iniziata lo scorso 20 ottobre con il passaggio al MPEG-4, ma è stato solo il primo di una lunga serie di passaggi. L’intera operazione culminerà con l’evento del prossimo 15 novembre, data nella quale inizierà il cambio di frequenze dei canali televisivi. La prima regione a usufruirne sarà la Sardegna, regione nella quale sarà liberalizzata la banda 700 affinché venga utilizzata dagli operatori telefonici e dalle moderne reti 5G. Ad ogni modo, nelle singole regioni italiane, qualcosa è cambiato. Per esempio, in Abruzzo, il Mux Rete 8 ha cessato di esistere, con le varie emittenti smistate presso il Mux Intesa Abruzzo.

I canali che hanno cambiato numerazione

Numerosi sono i canali soggetti a questo repentino cambio di frequenza, tra i quali numerose emittenti private come Rete8 e le sue versioni Sport, Salute e News24, TVSei, Telemare, InfoMediaNews, La TV e LAQ TV. Inoltre, va sottolineato l'inserimento della nuova rete Carpe Diem nello standard MPEG-4 e in alta definizione, presso la frequenza LCN 162 del Mux TeleMax. Molto interessanti sono anche le novità inerenti alla Lombardia.