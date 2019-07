FORTE CALDO IN FRANCIA: L’estate fa la voce grossa, superati i +42°C. I dettagli

L’Anticiclone si prende il Mediterraneo e la Francia

La Francia è sicuramente tra i Paesi più interessati da quest’ondata di calore, se non la più interessata. Il vasto promontorio anticiclonico, che interessa come vedremo marginalmente l’Italia, si è preso tutta l’Europa centro-occidentale, ma colpisce in maniera particolare la Francia. E’ qui infatti che i valori termici superano i +40°C in molte zone della nazione.

Superati localmente i +42°C

L’estate fa la voce grossa con i nostri confinanti. Le temperature odierne infatti, sono risultate particolarmente elevate specialmente nella zona sud-occidentale del Paese, quella ai piedi dei Pirenei confinante con la Spagna. Nell’aeroporto di Brive-Laroche si sono raggiunti i +42,1°C valore davvero notevole per la Francia. Superati i +41°C anche a Châteauroux (+41,2°C).

Superati i +41°C anche a Bordeaux

Clima veramente impazzito in Francia. Il forte caldo ha colpito anche la famosa città di Bordeaux, dove la temperatura ha raggiunto e superato i +41°C raggiungendo i +41,2°C. Viaggia alta anche Parigi che quest’oggi ha sfiorato i +38°C raggiungendo i +37,6°C. Domani caldo più moderato nelle regioni sud-occidentali del Paese, a scapito di un ulteriore aumento termico che riguarderà invece le zone nord-orientali (Capitale compresa).