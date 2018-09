Forte maltempo al centro: colpite soprattutto le Marche. Ora si contano i danni. La situazione è in via di miglioramento

Forte maltempo al centro: colpite soprattutto le Marche. Ora si contano i danni – L’improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche nelle regioni del centro Italia ha creato numerosi problemi, legati soprattutto al fortissimo vento che ha sfiorato i 100 km/h e ai nubifragi, localizzati e brevi che hanno interessato soprattutto le Marche, in particolare il litorale tra il pomeriggio e la prima serata di ieri. Danni si registrano un po’ su tutta la regione dal pesarese all’ascolano. Tra Fano e Pesaro una tromba d’aria ha determinato il crollo di numerosi alberi. Nell’anconetano una pianta caduta ha bloccato la viabilità in via Toti nel centro della città ma problemi per rami spezzati dal vento si sono avuti in gran parte della provincia. Non migliore la situazione nel maceratese e nell’ascolano, sempre la costa la parte più colpita dal maltempo. A San Benedetto del Tronto infatti oltre a rami spezzati ed alberi caduti sono caduti alcuni pali della luce in viale De Gasperi. Protagonista di questa rapida ondata di maltempo sicuramente il vento ma non sono mancate precipitazioni importanti lungo tutto l’adriatico, dalla Romagna alla Puglia. […]