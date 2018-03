Forte vento determina la caduta di grosso albero a Latina. Diversi problemi anche altrove. Raffiche ancora sostenute

Forte vento determina la caduta di grosso albero a Latina. Diversi problemi anche altrove. – Maltempo con raffiche di vento davvero sostenute stanno interessando gran parte del centro-sud italiano con alcuni disagi. Un albero di grosse dimensioni, un pino, è caduto questa mattina sul marciapiede dell’istituto Vittorio Veneto di Latina a causa del fortissimo vento. Fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose nonostante l’area sia frequentata da studenti, professori e personale scolastico. Al momento del crollo nessuno era presente in strada. Non si tratta dell’unico caso in città, poiché nella notte le forti raffiche di vento, superiori a 50 km/h hanno provocato la caduta di diversi rami e divelto qualche cartellone. Oltre al Lazio, qualche lieve danno, dovuto principalmente a rami spezzati o cartelloni pubblicitari divelti lo si registra anche in altre regioni dell’Italia centrale, come Umbria e nelle Marche. […]