Meteo – Violento maltempo con temporali in Veneto e forti raffiche di vento: danni e alberi abbattuti

Tempo instabile sul nord Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono instabili, in particolare sulle pianure più settentrionali, per effetto dell’abbassamento del flusso atlantico che alimenta piogge, temporali e occasionali grandinate accompagnati talvolta anche da violenti raffiche di vento. Rimane invece più stabile e asciutto sulle regioni centro-meridionali a causa della robustezza di un Anticiclone comunque prevalente sul Mediterraneo centrale.

Allerta meteo della Protezione Civile

Nonostante il clima appaia comunque tipicamente estivo sulle regioni centro-meridionale, il maltempo colpisce e lo fa in maniera anche piuttosto intensa le aree più settentrionali dello stivale, per le quali la Protezione Civile aveva anche diffuso un’allerta già ieri. In effetti, come vedremo anche nel presente editoriale, l’instabilità ha portato i suoi danni e disagi.

Forte maltempo sferza il Veneto, con violente raffiche di vento

Tra le regioni maggiormente colpite dall’instabilità vi è sicuramente il Veneto, dove si sono azionati soprattutto questo pomeriggio rovesci e temporali particolarmente violenti e accompagnate da raffiche di vento altrettanto intense. Queste hanno interessato soprattutto il trevigiano (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI TREVISO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), abbattendo diversi alberi stando a quanto si apprende dal sito “trevisotoday.it” costringendo agli straordinari i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Paura a Conegliano, albero travolge due automobili: nessun ferito

Benché disagi simili hanno interessato diverse aree del trevigiano e in particolare della Marca, già duramente colpita dal maltempo degli scorsi giorni, la situazione più critica si sarebbe registrata a Conegliano, stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato in precedenza. E’ qui, infatti, che un albero abbattuto dalle violenti raffiche di vento avrebbe travolto due automobili, di cui una in sosta, su viale Spellanzon. Un albero è caduto su una macchina anche in via Kennedy: miracolosamente e fortunatamente, nessuno di questi casi sembra aver coinvolto persone.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.