Grandinata devastante in Texas: palle di ghiaccio distruggono auto e provocano danni a numerose abitazioni. Il video. Abitanti terrorizzati

Grandinata devastante in Texas: palle di ghiaccio distruggono auto e provocano danni a numerose abitazioni. Il video. – Negli ultimi giorni il Texas è stato colpito da grandinate eccezionali che hanno causato non pochi problemi. La violenza con cui i chicchi di grandine enormi sono scesi giù dal cielo ha causato danni a numerose abitazioni e soprattutto ha distrutto molte auto, oltre ovviamente a determinare una forte preoccupazione e paura tra gli abitanti. Molte le zone dello stato colpite da grandinate e temporali in qualche caso auto-rigeneranti che hanno scaricato al suolo in brevissimo tempo una quantità d’acqua impressionante. […]