Il 2018 si aprirà con nuove piogge e nevicate intense sui rilievi: tutti i dettagli sul ritorno del maltempo. L’evoluzione attesa per oggi 1 Gennaio

Il 2018 si apre con nuove piogge e nevicate intense sui rilievi: tutti i dettagli sul ritorno del maltempo – Ci siamo lasciati alle spalle un’intensa ondata di freddo e neve che ha colpito in special modo i settori collinari e appenninici di gran parte della nostra Penisola. Successivamente, grazie al parziale ritorno dell’anticiclone, si è ristabilita una certa stabilità atmosferica su quasi tutto il Paese. Nella giornata odierna tuttavia stiamo vivendo già in queste ore l’arrivo di piogge ed il ritorno di nevicate diffuse sui settori alpini. Nel corso delle prossime ore il fronte perturbato, ora presente sui settori centro-occidentali del Nord Italia, tenderà a muoversi rapidamente verso Est con fenomeni localmente intensi attesi sul Friuli e nevicate a partire dai 900/1200 metri. Nel corso delle prossime ore qualche pioggia inveastirà anche il Centro Italia. Dopo una breve pausa, nuovo peggioramento in nottata di cui vi spiegheremo brevemente i dettagli nella pagina successiva dell’editoriale.