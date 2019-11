Il ciclone Bulbul devasta le coste di India e Bangladesh: ci sono vittime e feriti

Il ciclone si è manifestato con venti fino a 120 chilometri orari lambendo le coste indiane nella giornata di sabato imponendo la chiusura di porti e aeroporti sia in India che in Bangladesh. Dieci persone sono rimaste uccise nello stato del Bengala occidentale dell’India, secondo quanto riferito dal Press Trust of India, tra cui due dopo la caduta di alberi sradicati nelle loro case e un altro dopo essere stati colpito dalla caduta di rami a Calcutta.

Oltre due milioni di persone trasferite nei rifugi in Bangladesh

Circa 2,1 milioni di persone in tutto il Bangladesh sono state trasferite in rifugi per mettersi in salvo. Le truppe dell’esercito locale sono state inviate nei distretti costieri mentre decine di migliaia di volontari, muniti di altoparlante, hanno sollecitato le persone a evacuare i loro villaggi.