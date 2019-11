Il maltempo sta flagellando l’Italia: scuole chiuse in tutte queste città

Previsioni meteo Italia 18 novembre 2019 Al nord tempo generalmente stabile nella mattinata di lunedì, con molte nubi sparse. Piogge e acquazzoni al centro, soprattutto sul versante tirrenico; più asciutto sull’Adriatico, con locali spazi di sereno. Al sud, invece, sole prevalente sui settori Peninsulari e qualche nube in più sulle isole, con maltempo specie sulla Sardegna. Emergenza maltempo, scuole chiuse in diversi comuni L’ondata di maltempo continua a creare danni e disagi in Italia, da nord a sud: anche domani, lunedì 18 novembre 2019, le scuole rimarranno chiuse in diversi comuni del nostro Paese, su decisione delle amministrazioni locali, a causa dell’allerta meteo e dei temporali che ormai da giorni stanno mettendo in ginocchio la penisola. Scuole chiuse, l’elenco in aggiornamento La lista dei comuni che hanno decretato la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì 18 novembre 2019, principalmente in Campania, Lazio e centro nord, è già ampia ma probabilmente destinata ad allungarsi: ricordiamo che l’elenco è in costante aggiornamento e per notizie certe vi consigliamo di consultare il sito web del vostro comune di riferimento.

Scuole chiuse, la situazione in Toscana La regione con il maggior numero di comuni che hanno decretato finora la chiusura delle scuole per lunedì 19 novembre 2019 è la Toscana: oltre 10 i comuni coinvolti. Stiamo parlando di Pisa, Pontedera, Santacroce sull’Arno in provincia di Pisa; in provincia di Firenze, invece, Montelupo Fiorentino, Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Vinci e Fucecchio; infine Grosseto, Manciano e Orbetello. Nella pagina successiva potrete leggere l’elenco completo.