Meteo – Violento maltempo si è abbattuto in Toscana, da Firenze alle coste registrati disagi e qualche danno

Condizioni meteo in deterioramento in Italia

L’evoluzione sinottica nella giornata odierna vede l’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centrale, in grado di innescare un forte peggioramento delle condizioni meteo che riguarda le regioni settentrionali e la Toscana, dove non sono mancati disagi come vedremo nel presente editoriale. L’Anticiclone subisce un primo colpo, ma tiene ancora, temporaneamente, botta.

Allerta meteo della Protezione Civile

Il Dipartimento della Protezione Civile aveva già diffuso un’allerta nella giornata di ieri per alcuni settori del nostro Paese a causa del maltempo previsto. Piogge e temporali non si sono fatti attendere, risultando localmente anche particolarmente intensi e a carattere di nubifragio e con possibili grandinate. Le temperature, in questo contesto, subiscono una diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità, tanto più marcata quanto più intensi appaiono i fenomeni stessi.

Violento maltempo si è abbattuto in Toscana

Tra le regioni maggiormente interessate dal maltempo vi è sicuramente la Toscana, dove i fenomeni particolarmente intensi hanno colpito diverse aree della regione, da Firenze alle coste, provocando disagi e allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Disagi e qualche danno

Stando a quanto si apprende dal sito rainews.it il maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto in Toscana avrebbe provocato diversi disagi alla viabilità, con i sottopassaggi allagati e la caduta di diversi alberi. Uno di questi, in viale Manfredo Fanti a Firenze, avrebbe colpito due automobili, provocando di conseguenza anche qualche danno. Tuttavia e fortunatamente, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta e, pertanto, non si registrano vittime e/o feriti legati all’ondata di maltempo tutt’ora in corso.

