INCREDIBILE, una TROMBA D’ARIA shock ha generato DANNI infrastrutturali e tanti alberi caduti, VIDEO di ciò che è successo in Sudafrica

Italia sotto le grinfie dell’Anticiclone

L’Italia così come la maggior parte dell’Europa centro-occidentale si trova nell’ultima settimana nelle grinfie dell’Alta pressione di origine azzorriana, che ha ormai messo le sue radici su queste latitudini, estendendosi fin dalle omonime Isole. Ciò ha apportato nel tempo condizioni meteo di generale e prevalente stabilità, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi con qualche episodio nebbioso. Nonostante ciò, le temperature che si sono registrate sulla nostra Penisola, sono rimaste comunque attorno alla media del periodo o leggermente al di sopra.

Un 2020 estremo nel mondo

In un periodo di stallo meteorologico in Italia, mettiamo il naso fuori dai nostri confini per vedere cosa succede nel mondo a livello climatico. Il 2020 è iniziato in maniera molto estrema nel mondo, con il caldo record in Norvegia al quale è seguita una vera e propria tempesta invernale perfetta con raffiche di vento oltre i 100km/h. Condizioni meteo veramente inusuali per la nazione norvegese e per tutta la Scandinavia in generale.

Forte maltempo in Sud Africa

Dopo un periodo piuttosto caldo in Sud Africa (ricordiamo che in questo momento dell’anno siamo nel pieno della stagione estiva da quelle parti) l’ingresso di aria più fredda di origine antartica ha fatto in modo di generare contrasti termici non indifferenti, con un peggioramento delle condizioni meteo. Forti temporali con frequente attività elettrica si sono infatti ripercossi su tale area, con condizioni di spiccata instabilità.