Inizio nuovo anno dalle grandi prospettive: condizioni METEO da pieno INVERNO in tutta ITALIA con freddo e NEVE

Neve fino in collina in questi minuti tra Calabria e Sicilia

Quella di oggi sarà l’ennesima giornata all’insegna del bel tempo in gran parte dell’Italia eccetto sulle regioni più meridionali dove troveremo nubi in transito e qualche nevicata fino a quote basse sulla Sila, Aspromonte, Etna, Nebrodi. Correnti piuttosto fredde da nord-est hanno raggiunto buona parte dell’Italia dove le temperature sono calate sensibilmente. Un campo di alta pressione si estende dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa.

Sole in Italia ma con temperature invernali

Condizioni meteo in prevalenza asciutte in Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Residue piogge e nevicate a quote basse su Calabria e Sicilia. Temperature tipicamente invernali in questo periodo con gelate diffuse al primo mattino. Nei prossimi giorni avremo un aumento delle temperature su tutto il Paese e sempre bel tempo con cieli sereni da nord a sud.

METEO CAPODANNO: anticiclone con tempo stabile ma freddo in Italia

Condizioni meteo stabili in tutta Italia per il Capodanno grazie alla presenza dell’Anticiclone. La notte di San Silvestro vedrà cieli sereni o poco nuvolosi si tutto il Paese mentre le temperature si aggireranno intorno lo zero in molte città della penisola. Inizio del 2020 in compagnia dell’Anticiclone sull’Italia e quindi del bel tempo ma attenzione che i modelli meteo per il lungo termine inquadrano importanti sorprese.