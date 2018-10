La stagione autunnale entra nel vivo e arrivano le piogge anche di forte intensità, condizioni di MALTEMPO dalle prossime ore in tutta ITALIA.

Intensa ondata di MALTEMPO in arrivo in ITALIA, si inizia nelle prossime ore dalle regioni settentrionali – 26 Ottobre 2018 – Maltempo in arrivo in tutta Italia con le prime piogge che bagneranno la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, l’ Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio e l’ Umbria nelle prossime ore di oggi. Saranno tuttavia precipitazioni ancora di deboe o moderata intensità in quanto il grosso del Maltempo arriverà dalla serata di Sabato e proseguirà almeno per tutta la giornata di Lunedì quando la situazione idraulica e idrogeologica del nostro paese risulterà piuttosto provata dalle intense precipitazioni. Saranno tuttavia e regioni centrali e settentrionali quelle maggiormente colpite dal maltempo, in primis Liguria, Lombardia, Piemonte, Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio. […]