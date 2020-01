ITALIA contesa tra il FREDDO ARTICO e le correnti più MITI dell’ANTICICLONE AZZORRIANO, ecco come proseguirà il 2020

Situazione sinottica europea attuale

La situazione sinottica europea attuale vede un vasto promontorio anticiclonico di origine azzorriana estendersi su tutta l’Europa centro-occidentale, con lo scorrimento di aria più fredda invece sui Paesi europei orientali. Tale scenario apporta condizioni meteo generalmente stabili su tutta la nostra Penisola, con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi in Italia, che registra oltretutto temperature sopra la media quasi ovunque soprattutto nei valori massimi.

Banchi di nebbia in Pianura Padana e vallate

Nel corso delle ultime mattinate si sono segnalati vari episodi nebbiosi non solo in Pianura Padana, ma anche nelle vallate italiane. Si tratta di nebbia “di avvezione”, di quella nebbia cioè che si genera a contrasto tra un suolo più freddo e lo scorrimento di aria più mite negli strati atmosferici immediatamente superiori. Per tale motivo, è un fenomeno che si riscontra generalmente nella parte finale dell’inverno o quella inizia della primavera, ma non è rarissimo trovarlo anche nel pieno della stagione invernale. E difatti nei prossimi giorni saranno ancora probabili episodi simili nelle medesime zone.

1-4 gennaio: dominio anticiclonico in Italia, tempo generalmente stabile

In questo articolo ci concentreremo dunque sull’evoluzione meteo prevista per questa prima decade del 2020 e dunque anche del nuovo decennio. Tra oggi e la giornata di sabato 4 gennaio non sono previste correnti fredde in Italia, con il promontorio anticiclonico che proseguirà il suo dominio indisturbato non solo sulla nostra Penisola, ma anche sul resto dell’Europa centro-occidentale. Tempo dunque stabile pressoché ovunque con temperature tendenzialmente sopra la media del periodo.