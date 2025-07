Meteo Milano – Finestra di stabilità e bel tempo con temperature in linea con la media: le previsioni

Nuovo peggioramento in atto sull’Italia

Dopo un miglioramento delle condizioni meteo relativo che aveva interessato lo stivale nel corso di questo pomeriggio, sia pur con qualche isolato temporale e/o grandinata, si assiste in queste ore ad un nuovo peggioramento, con maltempo in ingresso sulle regioni nordorientali, Romagna e Marche. Milano resta pertanto esclusa da questa finestra instabile, come vedremo, con temperature che in questo contesto, in Italia, non subiscono mediamente significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve e ulteriore diminuzione.

Previsioni meteo Milano oggi

L’alternanza tra il passaggio di innocui disturbi nuvolosi e schiarite sta caratterizzando la giornata odierna di Milano, dove le condizioni meteo in ogni caso restano stabili e asciutte. Tale situazione si reitererà anche nella serata corrente, differentemente da quanto avverrà in aree non troppo distanti dalla città. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +16°C di minima e i +27°C di massima circa.

Calo termico per domani, ma con bel tempo assoluto

Assoluta stabilità e bel tempo coinvolgeranno Milano nella giornata di domani mercoledì 9 luglio, con cieli questa volta sempre sereni e coerentemente con un miglioramento atteso anche sul resto della Penisola, in particolare dal pomeriggio in poi, grazie al nuovo tentativo di espansione dell’Anticiclone africano. Le temperature, in questo contesto, sono attese tuttavia in diminuzione sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

Aumento delle temperature per giovedì

A fronte di un quadro meteorologico atteso sostanzialmente immutato per la giornata di giovedì 10 luglio, gli effetti di un tentativo di rimonta da parte dell’Anticiclone africano saranno a quel punto evidenti anche sotto il profilo termico a Milano: le temperature, infatti, in questo caso, sono previste in nuovo aumento, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

