L’INVERNO è in VACANZA in gran parte di EUROPA, TEMPERATURE FOLLI e simil-PRIMAVERILI in NORVEGIA, i dettagli

Condizioni meteo di generale stabilità in Italia

Come ormai da svariati giorni a questa parte in Italia a prevalere sullo scenario meteorologico sono le condizioni meteo di generale e prevalente stabilità, con tempo asciutto pressoché ovunque e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Fanno eccezione delle aree della Pianura Padana che nelle ultime mattinate hanno riscontrato diversi episodi nebbiosi, comunque in dissolvimento con il progredire della giornata.

L’Anticiclone si estende fin sulla Scandinavia

L’Alta pressione che negli ultimi giorni sta causando condizioni meteo di generale stabilità sull’Italia nelle modalità prima descritte, si estende fin sulla Scandinavia con valori di pressione atmosferica per la verità neanche troppo elevati. Oltre ad apportare condizioni meteo di stabilità anche in quelle aree, l’Anticiclone porta con sé anche aria mite, facendo registrare valori tardo primaverili, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Oltre +18°C in Norvegia

L’aria più mite di origine azzorriana arriva dunque ad interessare anche la Norvegia in queste ore, con temperature veramente folli per il periodo. Insomma, se non è record poco ci manca, si registrano infatti valori termici massimi oltre i +18°C e precisamente di +18,1°C nel comune di Isfjorden posto a 9 metri sul livello del mare. Non si tratta neanche di un eccezione locale, come vedremo nel prossimo paragrafo.