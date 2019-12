La Protezione Civile emette una nuova ALLERTA METEO per MALTEMPO e NEVICATE a BASSA QUOTA, ecco le città interessate

Maltempo sul medio-basso versante adriatico e sud Italia, con neve sui 200 metri tra notte e mattina Nella giornata odierna il maltempo sta nuovamente sferzando sia sul medio-basso versante adriatico che più generalmente sul sud Italia, con la neve che tra la notte e la mattinata odierna si è aggirata intorno a quote davvero basse e fin sui 150/200 metri. Dopo una pausa dall’instabilità nel corso della tarda mattina, durante il pomeriggio le piogge e le nevicate intorno ai 300/400 metri torneranno ad interessare le suddette aree, con accumuli comunque generalmente deboli. Versante tirrenico sotto i venti di tramontana Mentre il versante adriatico e il sud Italia sta venendo interessando da un’ondata di maltempo con nevicate a quote di bassa collina, diversa è la situazione sul versante opposto quello tirrenico, dove i cieli appaiono in prevalenza soleggiati grazie alla presenza dei venti di tramontana che sono freddi, ma secchi per questi settori. Essi infatti, oltre che ad apportare un generale e sensibile calo delle temperature, hanno migliorato anche notevolmente la qualità e la visibilità dell’aria. Domani ancora maltempo al sud Italia, neve a quote collinari Nella giornata di domani lunedì 30 dicembre che aprirà le porte ad una nuova settimana, le condizioni di maltempo continueranno a farsi sentire sul sud Italia, in particolare nelle zone interne della Campania, della Basilicata, della Puglia (sui monti Dauni specialmente) e della Calabria. In tutte queste aree la quota neve si attesterà ancora intorno ai 400/500 metri, mentre le piogge coinvolgeranno i settori tirrenici della Sicilia e l’immediato entroterra, con nevicate al di sopra degli 800/900 metri. Le quote fin qui espresse sono però da intendersi valide dalla mattina e fino al primo pomeriggio, prima di un graduale successivo rialzo più marcato durante la serata, quando l’ondata di freddo inizierà la sua ritirata verso oriente.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Abruzzo meridionale, Molise centro-orientale, Campania orientale, Puglia centro-settentrionale, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Calabria nord-orientale e la Sicilia settentrionale e sud-orientale. Nevicate: da isolate a sparse, al di sopra dei 400-600 m, con locali sconfinamenti a quote inferiori, su settori montuosi e collinari di Abruzzo meridionale, Molise centro-orientale e regioni meridionali peninsulari, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, al di sopra dei 700-800 m, sui rilievi della Sicilia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nottetempo e al primo mattino locali nebbie sulla Pianura Padana centro-occidentale. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte da nord-nord-est su Molise e regioni meridionali in graduale attenuazione dal pomeriggio-sera; localmente forti da nord-est su Abruzzo, Lazio e Sardegna orientale. Mari: agitati lo Ionio e, localmente, il Tirreno sud-occidentale, lo Stretto di Sicilia e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali con moto ondoso in graduale attenuazione su quelli centrali. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allerta gialla, ecco dove Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo appena riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 30 dicembre 2019: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Interessati dunque dall’allerta i seguenti capoluoghi: Messina, Catania, Ragusa, Siracusa.

Ad integrazione del bollettino di allerta del Dipartimento Nazionale alleghiamo quello Regionale della Puglia che ha diramato un’allerta meteo codice giallo per neve valido comunque per domani e per tutte le province ad esclusione di Lecce e del leccese: https://protezionecivile.puglia.it/wp-content/uploads/pubblicazioni/bollettini_criticita/20191229_1222_BollettinoCriticita_363.pdf.