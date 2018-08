Maltempo al centro: violentissimo nubifragio colpisce Firenze. In pochissimi minuti città sott’acqua. Tantissime le richieste di aiuto. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco

Maltempo al centro: violentissimo nubifragio colpisce Firenze. In pochissimi minuti città sott’acqua. Tantissime le richieste di aiuto. Nella serata di ieri un violentissimo temporale ha interessato la parte centro-settentrionale della Toscana, in modo particolare fiorentino ed aretino. Un vero e proprio nubifragio ha colpito anche la città di Firenze, una situazione complicata dal forte vento che ha trasformato i chicchi di grandine in proiettili vaganti che si sono abbattuti su chi si trovava in strada, sulle auto e sulle finestre delle case. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco, oltre 40, in modo particolare tra Pontassieve, Calenzano e Sesto Fiorentino. Tante le strade trasformate in fiumi in piena e rami spezzati da grossi alberi che hanno invaso alcune carreggiate, soprattutto nella zona sud della città di Firenze. […]