Maltempo in Veneto: a Venezia picco di marea che tocca 114 cm

Maltempo in Veneto: piove sulla regione, a Venezia marea che tocca 114 cm

Maltempo in Veneto: acqua alta a Venezia, prossime ore ancora a rischio pioggia

Il maltempo dalla giornata di ieri sta interessando anche parte del nord-est soprattutto il Veneto con piogge moderate e acqua alta che è tornata a far parlare di se a Venezia. Alle 11 è stato raggiunto un picco di marea di 114 centimetri, come rende noto il Centro maree del Comune, precisando che tra oggi e domani il livello dell'acqua dovrebbe restare tale per poi scendere grazie anche ad un'attenuazione delle piogge. Nel frattempo la pioggia continua a cadere debolmente sulla città così come sull'intera regione ma ad intermittenza.

Marea con punte di 114 cm

Il Centro Maree aveva previsto già da ieri la possibilità dell’acqua alta e così è stato. Non ci sono stati grossi disagi per i cittadini e i turisti e nel corso delle prossime ore non ci dovrebbero essere ulteriori picchi, in quanto la situazione dovrebbe rimanere stabile. Il Centro Maree ricorda che una marea come quella che è stata raggiunta nella giornata odierna e con un picco di 115 cm, causa un allagamento soltanto di circa il 20 % della città di Venezia e le zone che risultano più interessate dal fenomeno sono quelle più basse, ovvero Piazza San Marco e Rialto.