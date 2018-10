Maltempo al nord: caduti oltre 300 millimetri di pioggia in alcune zone. Frane, smottamenti e strade chiuse. La situazione

Maltempo al nord: caduti oltre 300 millimetri di pioggia in alcune zone. Frane, smottamenti e strade chiuse – Maltempo intenso in atto su tutta l’Italia, con il settore tirrenico quello più colpito. Numerosi i disagi e l’allerta resta alta per diverse regioni dell’Italia, da nord a sud dove in alcuni casi si sono superati abbondantemente i 300 millimetri di pioggia. In Alto Adige numerose le strade che sono state chiuse o interrotte a causa di frane o smottamenti. Nella serata di ieri chiusa la SP 31 del Passo Manghen al km 15, per l’esondazione del rio Ziolera, ed anche la SP 90. Maltempo diffuso non solo in Trentino ma anche in Friuli dove sono molti gli allagamenti tra Udine e Pordenone ma anche al nord-ovest, in Liguria tra Val di Vara, Cinque Terre con accumuli di pioggia già oltre i 150 millimetri. Sempre in Liguria, è stata prolungata l’allerta rossa nello spezzino fino alle 15 di domani pomeriggio, infatti sono attesi altri violentissimi temporali. […]