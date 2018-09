Maltempo al sud: molte regioni costrette a fare i conti con un’estate anomala. Agricoltura in ginocchio. Le zone più colpite

Maltempo al sud: molte regioni costrette a fare i conti con un’estate anomala. Agricoltura in ginocchio – Un’estate 2018 sicuramente non delle migliori, caratterizzata da numerosi temporali, grandinate e trombe d’aria che più riprese hanno investito il sud Italia, soprattutto quelle zone dove normalmente in estate cade pochissima pioggia. Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia le regioni più colpite dal maltempo. Agricoltura in ginocchio in Puglia con campagne allagate e perdita di meloni, pomodori e grano. Si contano ancora i danni sul Gargano, a Taranto, nel Salento e in provincia di Bari a Minervino e Spinazzola, aggiunge Coldiretti Puglia, dove in pochi minuti gli uliveti sono stati sommersi dalle violente piogge, così come gli agrumeti, e interi campi di ortaggi e pomodori da industria sono stati spazzati via dall’acqua e questa situazione si è ripetuta per un intero mese. Stessa situazione nel sud della Sardegna e nella Sicilia settentrionale ed orientale, dove in un mese sono caduti millimetri di pioggia che normalmente cadono in un intero anno. […]