Maltempo al sud: nubifragi stanno continuando ad interessare numerose zone del meridione. Attenzione alle prossime ore – Una circolazione di aria instabile insiste su buona parte delle regioni meridionali, con piogge e temporali in modo particolare tra Calabria e Sicilia. Sono ormai giorni che il sud fa i conti con temporali localmente violenti, rendendo questo mese di giugno davvero anomalo, in modo particolare per le bassa Calabria e la Sicilia centro-meridionale. Nelle prossime ore temporali con grandinate non escluse colpiranno Basilicata, Calabria e soprattutto Sicilia centro-meridionale con colpi di vento e temperature ben al di sotto della media. Maltempo che proseguirà anche nella giornata di domani, quando alcuni temporali pomeridiani potrebbero estendersi anche al restante sud e in arte del centro, in modo particolare appennino e versante tirrenico, dato le correnti da est, nord-est. […]