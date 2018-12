Maltempo al sud: spiagge danneggiate ed erosione che avanza

Maltempo al sud: tratti di spiaggia che hanno subito notevoli danni a causa di piogge e temporali

Maltempo al sud: la Puglia particolarmente colpita

In questo autunno 2018 numerose ondate di maltempo hanno interessato la nostra penisola, da nord a sud, pur risultando più intense e numerose in alcune zone del meridione. Piogge, temporali, tornado e mareggiate, questi sono stati gli ingredienti meteo dell’ultimo mese, in particolare sulla Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Le altre regioni del sud non sono state certamente risparmiate ma la conta maggiore dei danni spetta al settore ionico. La Puglia risulta una delle regioni maggiormente penalizzate, soprattutto nelle ultimissime settimane, con tratti di spiaggia completamente devastati.

Situazione difficile nel Salento

La Puglia meridionale è una delle zone più colpite da mareggiate e tornado; la situazione più preoccupante riguarda circa sette chilometri di litorale sabbioso nel comune di Ugento “dove le mareggiate hanno completamente cancellato gli arenili spazzando via anche le dune e la vegetazione spontanea”, spiega all’Agi Mauro Della Valle, presidente di Federbalneari Salento. I danni peggiori si sono avuti per le precipitazioni intense, le violente mareggiate che stanno provocando un’erosione sempre più veloce e per i tornado che hanno provocato molti danni, soprattutto nel leccese ma non soltanto in Puglia.