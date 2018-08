Maltempo al sud: violento nubifragio colpisce Taranto e provincia. Numerosi interventi di salvataggio. Tempo ancora instabile

Maltempo al sud: violento nubifragio colpisce Taranto e provincia. Numerosi interventi di salvataggio – Non c’è pace per il sud Italia in questa estate che sicuramente verrà ricordata per i violentissimi e quotidiani temporali, almeno in questo mese di agosto. La Puglia è una delle regioni più colpite ed anche ieri violenti nubifragi hanno colpito leccese brindisino e tarantino. Particolarmente colpita Grottaglie, provincia di Taranto, dove numerose sono state le chiamate al 113 per segnalare la presenza di diverse autovetture sommerse dall´acqua, con i passeggeri a bordo. Difficoltoso soprattutto un salvataggio, tratto in salvo un bambino: è stato preso in braccio da uno degli operatori, portato sull´auto di servizio e tranquillizzato. Subito dopo, sono stati tratti in salvo anche i giovani genitori. Maltempo che ha richiesto moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, sono servite ore per liberare strade coperte dal ghiaccio e sotto passi completamente allagati. […]