La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa. Prestare attenzione, lista completa delle città

Oggi maltempo su Liguria e settori nordoccidentali Nella giornata odierna il maltempo sta sferzando e sferzerà sui settori nordoccidentali e anche in Liguria, dove gli accumuli oggi nell’entroterra savonese raggiungono e superano nuovamente i 100 millimetri, con piogge incessanti e con pochissime pause da questa mattina. Piogge localmente anche intense stanno interessando i settori settentrionali del Piemonte, con accumuli prossimi ai 40 millimetri. Temperature generalmente inferiori ai +20°C, valore tipicamente autunnale. Centro-sud al caldo africano Per quanto riguarda invece le regioni centro-meridionali esse rimangono sotto gli effetti dell’Alta pressione africana, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Qualche annuvolamento in più carico di sabbia sahariana è riscontrabile sui settori tirrenici centrali, a causa di un elevato tasso umido ad alte quote, apportato proprio dalla risalita calda di matrice africana. In Sardegna le temperature hanno oggi raggiunto localmente massime di +33°C, valore tipicamente estivo. Domani ancora maltempo al nord-ovest La prossima settimana oramai imminente per i settori nordoccidentali si aprirà alla stregua di come sta chiudendo quella corrente: ancora maltempo previsto al nord-ovest, con fenomeni particolarmente intensi previsti sul verbano e sul biellese in due step: il primo riguarda la notte tra oggi e domani lunedì 21 ottobre e il secondo riguarda la serata o tarda serata del medesimo giorno. Piogge intense attese anche in Liguria orientale in mattinata e in successivo spostamento verso le aree occidentali. Maltempo anche in Lombardia, a tratti violento sul varesotto.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta , Piemonte centro-settentrionale, Lombardia nord-occidentale e Liguria centro-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Piemonte, Liguria e Lombardia, Emilia e alta Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Trentino Alto Adige, settori alpini del Veneto, Friuli Venezia Giulia e restanti zone della Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento al Centro-Sud peninsulare e sulla Pianura Padana. Venti: localmente forti sud-orientali sulla Liguria e sui settori costieri di Toscana e Lazio centro-settentrionale al mattino, in attenuazione; dalla sera localmente forti sud-orientali sulla Sardegna meridionale. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno settentrionale e il Tirreno centro-meridionale settore ovest, localmente molto mosso il Canale di Sardegna; moto ondoso in attenuazione durante il giorno. Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/home.

ALLERTA ROSSA! Ecco dove Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 21 ottobre 2019: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Orobie bergamasche, Nodo idraulico di Milano, Media-bassa Valtellina. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Media-bassa Valtellina. Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali, Pianura centrale, Bassa pianura occidentale. Piemonte: Toce. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Appennino pavese, Media-bassa Valtellina, Bassa pianura occidentale. Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Valli Orco, Lanzo e Sangone. Toscana: Lunigiana. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante. Lombardia: Alta Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese. Piemonte: Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale, Valli Orco, Lanzo e Sangone. Toscana: Lunigiana. Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney.

Per la Provincia Autonoma di Bolzano il bollettino riguarda solo la valutazione del rischio idrogeologico e idraulico, non essendo ancora il rischio temporali oggetto di valutazione secondo le Indicazioni Operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 10 febbraio 2016; Regione Liguria: la criticità elevata prevista per la giornata di oggi 20 ottobre 2019 è da intendersi dalle ore 20.00 fino alle ore 15.00 di domani 21 ottobre 2019; Regione Lombardia: le criticità moderate, previste per la giornata di oggi 20 ottobre 2019, sono da intendersi dalle ore 20.00.

Interessati quindi dall’allerta i seguenti capoluoghi: Genova, Savona, Imperia, La Spezia, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella, Verbania, Varese, Milano, Monza, Lecco, Sondrio, Bergamo, Pavia, Parma.