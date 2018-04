Maltempo intenso sulle regioni del Centro Italia con piogge e nubifragi su Toscana e Lazio, caduti oltre 100 millimetri di pioggia sulla città di Roma.

MALTEMPO centro ITALIA: forti precipitazioni tra Lazio e Toscana, caduti 100 millimetri di pioggia a Roma – 9 Aprile 2018 – Una perturbazione di matrice atlantica è in transito sull’Italia. Maltempo intenso nelle ultime ore sulle regioni nord-occidentali e sulle regioni tirreniche del Centro Italia dove sono cadute intense piogge per tutto l’ arco della giornata. Misurati oltre 100 millimetri di pioggia caduta in meno di 24 ore su alcuni quartieri della città di Roma, mentre in mattinata il forte vento ha causato la caduta di un grosso albero il quale ha colpito la casetta del vigilantes all’ingresso della località marittima di Ladispoli, nessuna persona ferita o deceduta. Si segnalano tuttavia allagamenti sulla capitale con difficoltà alla circolazione stradale. Cieli nuvolosi nella giornata odierna sulle regioni del Centro-Nord con piogge sparse al mattino e al pomeriggio, fenomeni più intensi su Toscana e Lazio, fino a 100 millimetri caduti sulla capitale. […]