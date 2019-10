Maltempo, frane e allagamenti: strade completamente sommerse dall’acqua e scuole chiuse. Situazione difficile in diverse zone del nord Italia

Nord Italia bersagliato dal maltempo

Nel corso di queste ultime ore, la perturbazione in lentissimo spostamento dalla Spagna verso l’Italia, ha sospinto nuclei temporaleschi piuttosto intensi al nord-ovest, dove si sono verificate le piogge più intense. La situazione resta particolarmente critica tra Lombardia occidentale, Piemonte e Liguria. Nel corso delle prossime ore saranno altamente probabili nubifragi, in particolare temporali autorigeneranti stanno insistendo nel tratto ligure centrale in risalita da sud verso nord, fin verso Piemonte orientale e Lombardia occidentale.

Maltempo, frane e allagamenti: strade completamente sommerse dall’acqua e scuole chiuse

Il nord Italia nella morsa del maltempo: le forti piogge delle ultime ore stanno mettendo a dura prova la nostra penisola, in particolare le regioni settentrionali. I disagi maggiori si stanno registrando nella provincia di Alessandria, in Piemonte, dove diversi comuni sono letteralmente sommersi dall’acqua. In particolare, come riporta il sito IlPiccolo.net, a Spinetta Marengo (AL) una scuola media è stata chiusa per l’allagamento totale del piazzale.

Gli allagamenti

Le forti piogge della notte tra domenica 20 e lunedì 21 ottobre hanno allagato il piazzale, ma il vero problema risiede nelle fognature che non riescono a scaricare l’acqua piovana non appena il Rio Lovassina si ingrossa. Questo scenario ha indotto i dirigenti della scuola a imporre la chiusura dell’istituto per il 21/10, in attesa che il maltempo allenti la presa.