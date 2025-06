Meteo – Forte maltempo si abbatte in Piemonte, con temporali e grandinate nel biellese: ci sono danni

Maltempo in atto su una parte del Paese

Il maltempo rimane attivo su alcune delle aree nordoccidentali nella serata corrente, con piogge e occasionali temporali ancora in formazione tra il basso Piemonte e la Liguria, localmente anche in maniera intensa. Un miglioramento avvolge invece le rimanenti aree dello stivale, dove pure si erano azionati temporali nel corso del pomeriggio, in particolare sulle Alpi e sull’Appennino. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, risultando al più in lieve aumento.

Prossimi giorni ancora con qualche temporale, specie sulle aree più settentrionali

Il prosieguo del Weekend vedrà ancora la formazione e lo sviluppo prevalentemente pomeridiani di piogge e temporali localmente anche intensi lungo il settore alpino e quello appenninico. Un miglioramento, invece, si intravede su tutte le regioni centro-meridionali e su parte del nord ad inizio settimana prossima, grazie ad un nuovo forcing dell’Anticiclone africano. Tuttavia, le aree più settentrionali dello stivale rimarranno esposte all’infiltrazione di correnti più fresche di natura atlantica e potranno pertanto ancora assistere a piogge e temporali anche intensi e a carattere di nubifragio localmente.

Forte maltempo in Piemonte nelle scorse ore

Tra le regioni maggiormente colpite dall’instabilità quest’oggi sicuramente spicca il Piemonte, dove piogge e temporali, localmente anche intensi, sono stati accompagnati talvolta da grandinate. La provincia più interessata dalle grandinate è senz’altro quella di Biella (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI BIELLA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO), in particolare l’area orientale. Si sarebbe registrato persino qualche danno, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Danni alla Spolina, a Masserano sembra neve

Stando a quanto si apprende dal sito “primabiella.it” danni si sarebbero registrati alla Spolina, laddove sono stati montati i gazebo del motoraduno “Birra, fatica, rock and roll”. Danni si sono segnalati anche nei pressi dei vitivinicoli, specie quelli che non avevano copertura antigrandine. A Masserano la grandine avrebbe accumulato al suolo, dando l’illusione di una nevicata, mentre a Cossato le persone si sono rifugiate nei pressi di un supermercato. Non si sono invece registrati fenomeni di rilievo nel capoluogo, Biella, colpita comunque dalle piogge.

