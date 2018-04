Maltempo con piogge e temporali in transito sul Lazio, Toscana e Umbria. Fenomeni intensi anche con grandine.

MALTEMPO: fronte temporalesco al centro ITALIA in risalita da sud, probabili grandine – 12 Aprile 2018 – Una serie di perturbazioni di matrice nord-atlantica determinano condizioni di maltempo sull’Italia durante questa settimana. In queste ore, un fronte temporalesco sotto la spinta delle correnti meridionali in quota risale sulle regioni centrali italiane dal Lazio verso la Toscana e l’ Umbria. Attese in queste ore precipitazioni a carattere temporalesco anche di forte intensità, non si esclude la possibilità di grandine. Possibili temporali quindi in arrivo dal Viterbese verso il Senese, Perugino, Ternano e Reatino. Solo durante la serata le precipitazioni potranno esaurirsi.[…]