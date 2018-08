Maltempo, grandinate e nubifragi: raffica di temporali da nord a sud. Attenzione alle prossime ore, fenomeni molto violenti. Possibili allagamenti

Maltempo, grandinate e nubifragi: raffica di temporali da nord a sud. Attenzione alle prossime ore, fenomeni molto violenti – Maltempo in arrivo anche al nord Italia con piogge, temporali e grandinate nelle prossime ore, dopo giornate prevalentemente soleggiate. Instabilità ancora presente invece al sud, scenario meteo che ormai va avanti dall’inizio di agosto. Nei prossimi minuti rapido peggioramento al nord, specie nord-est, con temporali anche intensi su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli e Toscana interna. Attenzione alle ore serali quando non sono esclusi fenomeni molto violenti sul Veneto. Peggiora entro sera anche al centro, specie Toscana, Umbria e nord Marche. Al sud situazione ancora instabile, tranne che sulla Sardegna, dove finalmente sarà una giornata soleggiata anche se ventosa. Temporali anche intensi nell prossime ore su Puglia Calabria, Basilicata e Campania, locali anche sulla Sicilia. Attenzione perché nei versanti ionici non sono escluse grandinate intense con chicchi che potrebbero raggiungere la grandezza di noci e creare numerosi problemi, sia ad automobilisti che a coltivazioni, già molto danneggiate in alcune zone. […]