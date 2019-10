MALTEMPO – In arrivo ancora PIOGGE e TEMPORALI in ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Termina l’ottobrata al centro-nord

La giornata di oggi segna un punto di svolta, in quanto la fase relativamente lunga di stabilità che ha interessato fino a ieri le regioni centro-settentrionali è terminata con l’arrivo delle piogge anche intense che hanno interessato i settori compresi tra il massese e lo spezzino, ma anche il pisano. Tutto ciò in un contesto comunque di un forte aumento della nuvolosità in sede mediterranea riscontrabile anche sui settori centro-settentrionali del nostro Paese. Maltempo anche in Lombardia e Piemonte con accumuli non eccelsi.

Al contrario, termina la fase di maltempo al sud

Proprio in concomitanza della fine della fase di stabilità al centro-nord, al sud e precisamente in Sicilia termina invece la fase di instabilità, che l’aveva vista caratterizzare nel corso degli ultimi giorni (provocando anche una vittima) grazie ad una goccia fredda in lenta transizione sui Paesi nordafricani. Questa goccia fredda quest’oggi è stata riassorbita sulle coste egiziane a causa di un robusto campo anticiclonico locale. Nonostante il miglioramento non è mancato qualche annuvolamento irregolare tuttavia totalmente innocuo in queste zone.

Domani nuova fase di maltempo

Nella giornata di domani mercoledì 30 ottobre il flusso perturbato di matrice atlantica subirà un nuovo abbassamento verso il nostro Paese, causando dell’instabilità sui settori adriatici quali la romagna e le coste marchigiane, ma anche sui settori tirrenici centrali, soprattutto per quanto riguarda le coste. Nel corso del pomeriggio non è escluso che qualche rovescio interessi anche la Sicilia e la Calabria tirrenica.