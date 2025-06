Meteo – Allerta temporali della Protezione Civile per le prossime ore su alcune regioni, ecco quali

Anticiclone sull’Italia, ma con qualche insidia

Situazione meteorologica caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, alimentato sul suo fianco occidentale da masse d’aria molto calde in risalita dal nord Africa. Tuttavia, una piccola goccia fredda riuscirà a penetrare in quota, raggiungendo le regioni settentrionali. In tal modo le condizioni meteo risultano estive sull’Italia, ma con nuovi temporali attesi su parte del nord.

Primo weekend dell’Estate con piccola goccia fredda in arrivo al nord

Oggi piccola goccia fredda in arrivo al nord. Giornata di sabato caratterizzata da sole prevalente nel corso del mattino al centro-sud ed Isole, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa, salvo innocui addensamenti sulla Toscana. Nubi di passaggio sui settori a nord del Po con acquazzoni e temporali tra le Alpi centrale e la Lombardia nord-occidentale. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali prenderanno forma a ridosso delle Alpi, in estensione dalla sera ai settori pedemontani di Piemonte, Lombardia, Emilia e Liguria con rischio di fenomeni localmente intensi ed a carattere grandinigeno. Tempo estivo sul resto del Paese, salvo acquazzoni e temporali a ciclo diurno a ridosso dell’Appennino. Nottetempo qualche fenomeno è atteso sull’alta Toscana.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale specie nella seconda parte della giornata, su Piemonte, Valle d’Aosta, settori alpini, prealpini e occidentali della Lombardia, Emilia occidentale, Liguria e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati su Piemonte centro-meridionale, settori di entroterra e del Ponente della Liguria, Lombardia occidentale e settori più occidentali dell’Emilia, da deboli a puntualmente moderati sulle restanti zone; isolate, a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione pomeridiana, sui settori alpini del Triveneto, sui settori appenninici di Lazio, Abruzzo e Molise, sulle zone interne della Campania settentrionale e meridionale, sui rilievi e settori tirrenici della Calabria e sulle zone interne della Sardegna centrale e della Sicilia orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime da elevate a localmente molto elevate su Toscana, Umbria Lazio e Sardegna.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Allerta gialla, ecco dove

Temporali attesi nelle prossime ore. Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato quindi queste allerte la giornata di oggi, Sabato 21 giugno 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Belbo e Bormida, Scrivia, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

