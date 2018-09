Maltempo in arrivo: violenti temporali e grandinate pronte a colpire tutte queste regioni. Prestare attenzione. Possibili allagamenti

Maltempo in arrivo: violenti temporali e grandinate pronte a colpire tutte queste regioni. Prestare attenzione – Anticiclone che non protegge più tutta la penisola e lascia passare un corpo nuvoloso da ovest. Piogge, temporali e grandinate in queste ore stanno colpendo la Sardegna e alcune zone del tirreno centrale ma nelle prossime ore si avrà un’estensione dei fenomeni a gran parte del centro Italia e parte del meridione. Nord Italia più protetto con qualche pioggia locale solo su Alpi, Prealpi e Liguria. Piogge e temporali violenti invece sono previsti soprattutto nella Sardegna, in modo particolare zone interne e settore orientale dell’isola. Nuclei temporaleschi in mare anche sul Tirreno in movimento entro sera verso Campania, Calabria e Sicilia con precipitazioni diffuse e locali temporali. Nelle prossime ore però particolare attenzione al centro Italia, nuclei temporaleschi in movimento da ovest sud-ovest verso est nord-est, con temporali che interesseranno tutte le regioni, in modo particolare Toscana, Lazio ,Umbria (qui anche forti), Marche e Abruzzo interni. Non sono escluse grandinate e colpi di vento durante i fenomeni più forti con conseguente calo termico. […]