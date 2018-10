Maltempo in Sicilia: nubifragi sull’isola e situazione ancora molto difficile in alcune zone. Moltissimi i danni

Maltempo in Sicilia: nubifragi sull’isola e situazione ancora molto difficile in alcune zone – Il maltempo mette ancora in ginocchio il Sud Italia. Situazione che è migliorata anche in Sicilia, dopo i violentissimi temporali che fino a ieri hanno interessato l’isola e soprattutto la parte orientale. Il violento nubifragio che si è abbattuto nella Sicilia orientale ha creato gravi allagamenti nel siracusano e nel catanese. I territori maggiormente colpiti quelli di Francoforte, Lentini e la zona di Sigonella. In alcune aziende agricole e in case di campagna le persone sono state costrette a salire sui tetti per mettersi in salvo. Strade completamente invase dal fango e distrutte dalla quantità eccessiva di pioggia caduta in poco tempo. Moltissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche in pieno centro città, sono servite ore per liberare strade coperte dal ghiaccio e sotto passi completamente allagati. […]