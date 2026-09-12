Meteo – Nuovo peggioramento atteso la prossima settimana? Le ultimissime

Weekend tra residuo maltempo e rimonta dell’alta pressione

Alta pressione delle Azzorre in ripresa sull’Europa centro-occidentale, tenderà a proteggere anche il nord e medio Tirreno da eventuali disturbi instabili. Residuo maltempo si attarderà invece al sud e Sicilia, specie nella giornata odierna quando sono attesi ancora acquazzoni e rischio forti temporali ( consulta l’allerta meteo) specie tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Avvio di settimana con qualche disturbo al sud e medio adriatico

Alta pressione che manterrà i suoi massimi pressori in particolare sull’Europa occidentale e parte di quella centrale, mentre un flusso più fresco settentrionale permarrà tra i Balcani ed il Mediterraneo sud-orientale. Qualche disturbo tenderà quindi a rinnovarsi sul medio Adriatico e parte del sud sino a martedì con possibili acquazzoni e temporali a carattere irregolare.

Tra mercoledì e giovedì nuovo passaggio instabile?

Ansa depressionaria in transito sul centro Europa a metà della prossima settimana, potrebbe lambire anche parte dell’Italia. Meteo atteso in peggioramento al nord dalla seconda parte della giornata di mercoledì con piogge e temporali specie al Nordovest e settori a nord del Po. Giovedì l’instabilità si estenderà anche al Nordest e parte del centro, mentre al momento potrebbero rimanere più ai margini il sud e le due Isole Maggiori anche se non mancheranno dei locali disturbi.

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