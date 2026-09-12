Meteo – Nuovo peggioramento atteso la prossima settimana? Le ultimissime

Weekend tra residuo maltempo e rimonta dell’alta pressione
Alta pressione delle Azzorre in ripresa sull’Europa centro-occidentale, tenderà a proteggere anche il nord e medio Tirreno da eventuali disturbi instabili. Residuo maltempo si attarderà invece al sud e Sicilia, specie nella giornata odierna quando sono attesi ancora acquazzoni e rischio forti temporali ( consulta l’allerta meteo) specie tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.
Avvio di settimana con qualche disturbo al sud e medio adriatico
Alta pressione che manterrà i suoi massimi pressori in particolare sull’Europa occidentale e parte di quella centrale, mentre un flusso più fresco settentrionale permarrà tra i Balcani ed il Mediterraneo sud-orientale. Qualche disturbo tenderà quindi a rinnovarsi sul medio Adriatico e parte del sud sino a martedì con possibili acquazzoni e temporali a carattere irregolare.
Tra mercoledì e giovedì nuovo passaggio instabile?
Ansa depressionaria in transito sul centro Europa a metà della prossima settimana, potrebbe lambire anche parte dell’Italia. Meteo atteso in peggioramento al nord dalla seconda parte della giornata di mercoledì con piogge e temporali specie al Nordovest e settori a nord del Po. Giovedì l’instabilità si estenderà anche al Nordest e parte del centro, mentre al momento potrebbero rimanere più ai margini il sud e le due Isole Maggiori anche se non mancheranno dei locali disturbi.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.