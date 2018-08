Maltempo in Tunisia: tempesta di vento e pioggia colpisce gran parte del paese. Tantissimi i disagi

Maltempo in Tunisia: tempesta di vento e pioggia colpisce gran parte del paese – Negli ultimi giorni un’intensa ondata di maltempo ha colpito la Tunisia, con strade allagate, alberi crollati, grandinate e fiumi straripati. Inondazioni che hanno messo in ginocchio gran parte del paese, specie la parte settentrionale ed orientale. Anche Tunisi, nonostante il periodo estivo e generalmente caldo e secco per la cittadina tunisina, è stata colpita più volte da veri e propri nubifragi con strade trasformate in fiumi in piena. Una vera e propria tempesta di vento e pioggia che ha determinato black out e numerosissimi danni anche in città. […]