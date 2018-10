Maltempo Italia: pesantissimo aggiornamento della Protezione Civile con 9 regioni sotto allerta arancione, allerta rossa per altre 6, ecco il dettaglio.

MALTEMPO ITALIA: dopo i nubifragi al nord nella giornata di ieri, attesi forti piogge nelle prossime ore – 29 Ottobre 2018 – Situazione critica in alcune regioni d’ Italia a causa del Maltempo: Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono alle prese con pesantissime piogge già da 36-48 ore, sul nord-est sono caduti oltre 250-300 millimetri di pioggia solo nella giornata di ieri e in queste ore il maltempo genera ancora pesanti piogge. Numerosi i danni e i disagi di natura idraulica ed idrogeologica con frane e alluvioni per il momento segnalate in Trentino Alto Adige e in Veneto. I fiumi Brenta e Adige sono sotto massima osservazione per i loro livelli di portata, scuole chiuse di conseguenza sia nella giornata di oggi che in quella di domani sul Veneto e sul Trentino. Il maltempo imperverserà ancora in Italia nelle prossime 18-24 ore con piogge e nubifragi in arrivo anche al centro specie tra Toscana, Umbria e Lazio tra il pomeriggio e la serata o nottata. […]