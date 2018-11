MALTEMPO ITALIA: forti piogge nelle ultime ore al centro-sud, neve al nord fino a bassa quota

Forti precipitazioni hanno investito alcune regioni italiane durante l’ ultima notte, neve fino a quote molto basse al nord.

Precipitazioni anche intense nelle ultime ore al centro-sud Italia.

Forti piogge e temporali hanno sferzato in centro-sud Italia nella nottata odierna, Campania e Basilicata le regioni più colpite con un autentico nubifragio tra il Salernitano e il Potentino con oltre 100 millimetri di pioggia caduti in poche ore nei pressi di Sala Consilina. Disagi segnalati sull’ autostrada Salerno-Reggio Calabria per il maltempo tuttavia senza particolari danni a persone o a cose.

Neve sulle regioni settentrionali oltre i 400-600 metri di quota.

Le nevicate della notte e del primo mattino odierno hanno raggiunto i 400-600 metri di quota sulle regioni settentrionali. Imbiancata Biella, Borgo Valsugana, Tirano, Saone, Trezolas, fiocchi di neve misti a pioggia anche a Belluno, Bolzano e Tolmezzo dove la temperatura non è scesa al di sotto dei 2 gradi. I quantitativi maggiori di neve si registrano tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli con spessori anche di 15-20 centimetri oltre i 1000 metri di quota. Neve anche in Appennino settentrionale a quote basse, ben più in alto invece sul settore centro-meridionale.