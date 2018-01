Piogge e temporali anche di forte intensità saranno protagonisti già nelle prossime ore ad iniziare dalle regioni settentrionali e a seguire su quelle centro meridionali.

MALTEMPO ITALIA: in arrivo piogge anche intense ad iniziare dalle regioni settentrionali – 8 Gennaio 2018 – Un nuovo e intenso peggioramento è atteso transitare sull’ Italia ad iniziare dalle prossime ore sulle regioni di Nord Ovest. In particolare, la circolazione depressionaria sulla Penisola Iberica favorirà la risalita di correnti caldo-umide verso l’Italia con clima mite ma anche condizioni meteo piuttosto instabili. Rovesci e acquazzoni man mano sempre più intensi sono attesi al nord Italia con il maltempo che porterà temporali e locali nubifragi poi anche sulle regioni centro-meridionali con il passare delle ore. Non solo piogge e temporali, anche la neve cadrà abbondante ancora sulle Alpi occidentali, e sull’ Appennino nei prossimi giorni quando le correnti si disporranno dai quadranti occidentali riportando le temperature più in linea con la media del periodo. […]

ANCORA NON SIETE ISCRITTI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE? CLICCATE QUI PER NON PERDERE NESSUN VIDEO!