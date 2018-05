Condizioni meteo instabili o perturbate con temporali anche intensi, ecco le regioni più a rischio maltempo.

MALTEMPO ITALIA: temporali anche intensi nei prossimi giorni, vediamo i dettagli, 6 maggio 2018 – Inizio di maggio con maltempo in Italia localmente anche intenso come quello che nei giorni scorsi si è abbattuto sulla Sardegna. La giornata di oggi ma anche buona parte della settimana in arrivo vedrà condizioni meteo instabili o perturbate con piogge e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Nel corso del pomeriggio odierno i temporali più intensi potranno interessare le Alpi centro-orientali e le zone interne di Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna. Domani le correnti in quota dai quadranti orientali si faranno sentire: i fenomeni si svilupperanno principalmente su Alpi e dorsale appenninica per poi muoversi verso ovest. Fenomeni più intensi su basso Piemonte, Liguria, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Maltempo con temporali anche a seguire? E fino a quando? […]