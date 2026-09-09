Meteo domani 10 settembre: tempo instabile su parte dell’Italia con piogge e temporali anche intensi

Situazione sinottica europea Vasta saccatura depressionaria che si muove tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, collegata ad un centro di bassa pressione colmo di aria fredda sulla Scandinavia. Flusso di correnti umide e instabili che porta nuvolosità e maltempo su parte dell’Italia. Anticiclone delle Azzorre posizionato nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa sulle omonime Isole. Campo di alta pressione anche tra Europa sud-orientale e Mediterraneo centro-orientale con valori di pressione al suolo intorno ai 1015 hPa.

Previsioni meteo per domani, 10 settembre

Al Nord: Giornata caratterizzata da maltempo diffuso con piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia già dal mattino. Nel pomeriggio i fenomeni si estendono a tutto il Nord, con piogge più intense anche sull’Emilia-Romagna e sul Triveneto dove in serata non si escludono temporali; graduale miglioramento a partire dai settori occidentali. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 settembre

Al Centro: Al mattino piogge deboli su Toscana e Umbria, cieli variabili sulle Marche e sull’Abruzzo, più asciutto sul Lazio. Nel pomeriggio temporali localizzati sulla Toscana e sull’alto Lazio, piogge in estensione al Lazio. In serata attese precipitazioni estese a tutti i settori, inclusi quelli Adriatici. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 settembre

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile e soleggiato al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio isolate possibilità di fenomeni sulle zone interne di Basilicata e Calabria. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; peggioramento nella notte solo sulla Campania. Temperature minime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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