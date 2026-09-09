Meteo domani 10 settembre: tempo instabile su parte dell’Italia con piogge e temporali anche intensi

Situazione sinottica europea
Vasta saccatura depressionaria che si muove tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, collegata ad un centro di bassa pressione colmo di aria fredda sulla Scandinavia. Flusso di correnti umide e instabili che porta nuvolosità e maltempo su parte dell’Italia. Anticiclone delle Azzorre posizionato nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa sulle omonime Isole. Campo di alta pressione anche tra Europa sud-orientale e Mediterraneo centro-orientale con valori di pressione al suolo intorno ai 1015 hPa.
Previsioni meteo per domani, 10 settembre
Al Nord: Giornata caratterizzata da maltempo diffuso con piogge su Piemonte, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia già dal mattino. Nel pomeriggio i fenomeni si estendono a tutto il Nord, con piogge più intense anche sull’Emilia-Romagna e sul Triveneto dove in serata non si escludono temporali; graduale miglioramento a partire dai settori occidentali. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 10 settembre
Al Centro: Al mattino piogge deboli su Toscana e Umbria, cieli variabili sulle Marche e sull’Abruzzo, più asciutto sul Lazio. Nel pomeriggio temporali localizzati sulla Toscana e sull’alto Lazio, piogge in estensione al Lazio. In serata attese precipitazioni estese a tutti i settori, inclusi quelli Adriatici. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 10 settembre
Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile e soleggiato al mattino su tutti i settori. Nel pomeriggio isolate possibilità di fenomeni sulle zone interne di Basilicata e Calabria. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali; peggioramento nella notte solo sulla Campania. Temperature minime stabili o in lieve aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.